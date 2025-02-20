В Ташкент прибыл новый посол Грузии

ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Давидом Котариа.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия двух стран по ключевым направлениям.

С мая 2019 года по август 2023 послом Грузии в Узбекистане работал Зураб Абдушелишвили.

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