В Узбекистане начали подготовку к празднованию 80-летия Победы

ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О подготовке и достойном праздновании 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Дня памяти и почестей".

В соответствии с документом к 9 мая в стране будет организован ряд мероприятий под девизом «Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины», которые будут посвящены почитанию памяти участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, пропаганде значения проявленных ими мужества, храбрости и отваги.

Также будут приняты меры по ремонту, благоустройству мест проживания одиноких и малообеспеченных участников Второй мировой войны, а каждому участнику Второй мировой войны и лицам, ставшим инвалидами в результате войны, ветеранам трудового фронта, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, ставшим инвалидами при исполнении служебного долга в годы независимости, а также членам семей погибших будет оказана материальная и моральная поддержка, организован уход и оказание на постоянной основе медицинской помощи ветеранам. Кроме того, предусматривается предоставление разовых бесплатных путевок участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта по их желанию в санатории на территории республики с одним сопровождающим.

В частности, участникам и инвалидам Второй мировой войны, а также участникам трудового фронта во время войны 1941–1945 годов в торжественной обстановке от имени Президента Республики Узбекистан будет вручено единовременное денежное вознаграждение и юбилейные медали 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

Так, в соответствии с подписанным в тот же день указом "О поощрении участников Второй мировой войны" установлены размеры единовременного денежного вознаграждения:

каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны в размере 10 000 (десяти тысяч) долларов США;

каждому лицу, приравненному к участнику Второй мировой войны, в размере 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) сумов;

каждому участнику трудового фронта во время войны 1941–1945 годов в размере 3 000 000 (трех миллионов) сумов.

Кроме того, 9 мая в парке «Янги Узбекистон» в Ташкенте будет организован праздничный салют и фейерверк.

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