Проведен разговор глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и США

Проведен разговор глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и США22.02.2025 07:53
ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с Государственным секретарем США Марко Рубио.
В ходе переговоров главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, прежде всего, в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций.
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