



Проведен разговор глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и США



ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с Государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, прежде всего, в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи