



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Эстонии



ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики Яапом Ора. Визит был организован с целью обсуждения текущего состояния и перспектив наращивания двустороннего многопланового сотрудничества, прежде всего в сферах экономики и торговли, тяжелого машиностроения и медицинского оборудования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи