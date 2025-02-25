Ташкент посетила делегация Омана

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Султаната Оман во главе с министром иностранных дел Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди.

В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, транспорта и других.

В тот же день глава МИД Омана провел встречу со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым, с которым обсудил вопросы подготовки к саммиту глав государств Стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия», который пройдет в мае этого года в Самарканде.

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