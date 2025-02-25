



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Венгрии



ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто. В ходе переговоров главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, ход реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи