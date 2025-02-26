В Ташкент прибыла делегация Польши

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля в Узбекистан прибыла с визитом делегация официальных и деловых кругов Республики Польша, чтобы принять участие в предстоящих в Ташкенте мероприятиях в рамках развития узбекско-польского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В частности, были проведены бизнес-форум Узбекистан – Польша с участием глав более 150 крупных компаний, а также очередное двухстороннее заседание межправительственной комиссии, по итогам которых были подписаны Протокол заседания узбекско-польской межправительственной совместной комиссии и ряд двусторонних соглашений.

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