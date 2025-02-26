В Ташкент прибыл глава правительства Пакистана

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с официальным визитом прибыл премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф.

В рамках визита, предпринятого по приглашению главы Узбекистана, в Ташкенте будут проведены переговоры главы правительства Пакистана с Президентом Шавкатом Мирзиёевым по вопросам развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, по итгам которых будет подписан ряд двусторонних документов.

В составе делегации Пакистана Ташкент также посетил сенатор, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Мохаммад Исхак Дар, который 25 февраля провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.

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