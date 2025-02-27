



Погода в Узбекистане на 28 февраля



ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 27-28 февраля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 2-7° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, по пустынной зоне 3-8° мороза, днем 3-8° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. На дорогах гололедица. По районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. Назад | Наверх Печать статьи