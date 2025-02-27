В Ташкенте проведены узбекско-пакистанские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля прибывший в страну с официальным визитом премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций, были обсуждены перспективы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта и транзита, бизнеса, промышленности, фармацевтики, электротехники, аграрного сектора, сельхозмашиностроения, геологии и минеральных ресурсов, текстильной, кожевенной индустрии, туризма и других.

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Соглашение о сотрудничестве в области науки, техники и инноваций;

Соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов;

Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел;

Соглашение о сотрудничестве в области профессионального образования;

Соглашение о сотрудничестве в области молодёжной политики;

Соглашение о сотрудничестве между национальными информационными агентствами;

соглашения и договоренности о сотрудничестве между дипломатическими академиями, городами Ташкентом и Лахором, другие документы.

Также в этот день Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приняли участие в узбекско-пакистанском бизнес-форуме.

УЗИНФОРМ