



Проведены переговоры глав Узбекистана и Турции



ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с 71-летием, а также были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития диалога обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, инноваций, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи