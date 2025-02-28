



Ташкент посетил глава IJF



ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране в рамках проведения международного турнира «Большого шлема» главой Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы углубления двустороннего сотрудничества в области развития национальной школы дзюдо и популяризации этого вида единоборства в Узбекистане, расширения технического содействия и экспертной помощи федерации в подготовке спортсменов, тренеров и судей, внедрении эффективного механизма селекции талантов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи