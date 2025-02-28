



В Ташкент прибыл новый посол Турции



ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции Уфуком Улуташем. В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены актуальные вопросы повестки дня обеих стран. Уфук Улуташ сменил в должности Олгана Бекара, который работал в Ташкенте с марта 2021 по февраль текущего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи