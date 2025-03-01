Глава государства поздравил граждан

ТАШКЕНТ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю наступающего сегодня в Узбекистане священного месяца Рамазан.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Прежде всего искренне, от всего сердца поздравляю вас, дорогие мои, всех мусульман страны и весь наш народ с наступлением священного месяца Рамазан – месяца добра, щедрости, благодеяний и милосердия.



В эти благословенные дни мы воздаем бесчисленные благодарения Всевышнему за то, что встречаем этот светлый месяц вместе с нашим народом в мире и спокойствии.



Сегодня на множестве примеров мы можем видеть, что наши реформы во всех сферах и областях осуществляются на основе благородной идеи «Во имя чести и достоинства, во имя счастья человека» в созвучии с гуманистической сутью священной религии ислам.



В частности, необходимо отметить, что все более расширяются наши усилия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты, всестороннюю поддержку больных, лиц с инвалидностью, пожилых людей и лиц, нуждающихся в помощи, молодежи и женщин, наших граждан за рубежом, усиление внимания образованию и воспитанию наших детей, благоустройству мест поклонения и святынь.



Последовательное продолжение начатой нами работы в этом направлении, бережное сохранение как зеницы ока мирной и процветающей жизни в стране, атмосферы межнационального и межконфессионального согласия и впредь будут находиться в центре нашего внимания.



В этот благоденственный месяц, когда сбываются все чистые помыслы, мы искренне просим в своих молитвах о том, чтобы прекратились войны и конфликты, противостояния и распри в различных регионах планеты, установились мир, взаимное уважение, великодушие и сотрудничество на всей земле.



Сердечно поздравляя всех мусульманских братьев, наших друзей и партнеров с началом месяца Рамазан, желаем мира, благополучия и процветания их странам и народам.



Дорогие соотечественники!



Еще раз поздравляю вас, дорогие мои, с большой радостью встречающих Рамазан в кругу семьи и близких, желаю всем вам здоровья, счастья, благоденствия и достатка вашим домам.



Пусть Всевышний примет наши молитвы, благотворительные и благостные деяния, совершаемые в этот священный месяц!



Пусть сбудутся добрые мечты и устремления, надежды нашего народа!



Поздравляю всех с месяцем Рамазан!".

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