Ташкент посетила делегация РФ

Ташкент посетила делегация РФ02.03.2025 07:57
ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.
В ходе переговоров стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере строительной индустрии и развития территорий, проектирования и строительства объектов инфраструктуры, поставок стройматериалов и оборудования, ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита лидера России в Узбекистан в мае прошлого года.
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