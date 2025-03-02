



Ташкент посетила делегация РФ



ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. В ходе переговоров стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере строительной индустрии и развития территорий, проектирования и строительства объектов инфраструктуры, поставок стройматериалов и оборудования, ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита лидера России в Узбекистан в мае прошлого года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи