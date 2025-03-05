



Погода в Узбекистане на 6 марта



ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 марта, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 15-17° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла; по Устюрту ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла; по северу Навоийской области 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 15-20° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла. Назад | Наверх Печать статьи