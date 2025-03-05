Погода в Узбекистане на 6 марта

Погода в Узбекистане на 6 марта05.03.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 марта, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 15-17° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла; по Устюрту ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла; по северу Навоийской области 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.