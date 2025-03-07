



Между Узбекистаном и Туркменистаном начал действовать режим свободной торговли



ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Вступило в силу Соглашение между правительством Узбекистана и правительством Туркменистана об основных направлениях долгосрочного торгово-экономического сотрудничества, которое было подписано 16 июля минувшего года в городе Ташкенте.



В соответствии с документом, с 25 февраля 2025 года между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли.



По информации внешнеторгового ведомства Узбекистана, в 2024 году товарооборот между двумя странами составил $1,14 млрд, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.



В результате введения режима отменены таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции, а также устранены существующие ограничения во взаимной торговле товарами и упрощены процедуры торговли. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи