



Глава государства обратился к женщинам



ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к представительницам прекрасной половины населения страны по случаю отмечаемого сегодня Международного женского дня. В поздравлении говорится: "Дорогие сестры, милые дочери!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех женщин нашей многонациональной страны с Международным женским днем – 8 Марта.



Глубоко символично, что великий поэт и мыслитель Алишер Навои, воспевая священный образ матери, женщины, призывал нас сделать все во имя их счастья и благополучия.



Действительно, ни с чем не сравнимы ваши заслуги в формировании таких высоких человеческих качеств, как доброта, милосердие и благородство, любовь и преданность, в укреплении семейного очага.



Сегодняшний прекрасный праздник проходит в благословенный месяц Рамазан, что придает ему особый смысл и содержание.



Наша священная религия всегда призывает проявлять заботу и внимание к почтенным матерям, милым сестрам и дочерям, оказывать им высокое уважение.



С праздником всех вас, дорогие мои!



Уважаемые участники торжества!



В последние годы в Новом Узбекистане обеспечение прав и интересов, возвеличивание чести и достоинства женщин является одним из приоритетных направлений государственной политики.



Сегодня мы с благодарностью отмечаем их достойный вклад в динамичное развитие разных сфер и отраслей, всей страны.



Так, если в 2017 году женщины составляли в среднем 20 процентов сотрудников в сфере управления, то в настоящее время этот показатель достиг 35 процентов. Женщины также составляют 38 процентов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 27 процентов членов Сената.



Сама жизнь подтверждает, какое положительное влияние на развитие общества оказывает все более активное их участие в системе государственного управления и деятельности парламента.



Самое важное, наши мудрые, образованные и талантливые женщины являются для нас примером во всех сферах жизни государства и общества.



В прошлом году на Олимпийских и Паралимпийских играх спортсменки, входившие в состав сборной страны, завоевали 3 золотые, 8 серебряных и 3 бронзовые медали, такого результата еще не было в нашей истории.



Девушки Узбекистана прославляют Родину также в сфере культуры и искусства. Об этом свидетельствует и то, что в прошлом году в число победителей престижных международных конкурсов в этой области вошли 25 наших талантливых девушек, а республиканских конкурсов – 71.



Для того, чтобы одаренные девушки и женщины могли еще более полно реализовать свой потенциал, мы обязательно продолжим создавать для них все условия.



Отрадно, что осуществляемая нами широкомасштабная работа в этом направлении получает признание на международной арене.



Дорогие соотечественники!



Мы все хорошо понимаем, что на плечах женщин лежит очень много забот и ответственности.



Не будет преувеличением сказать, что женщины, которые наряду с домашними делами, воспитанием детей учатся, трудятся и занимаются предпринимательством, действительно являются настоящими героями нашего времени.



В Новом Узбекистане облегчение жизни и быта наших матерей и сестер, создание для них необходимых условий во всех сферах всегда будет в центре государственной политики.



В связи с этим согласно закрепленному в обновленной Конституции принципу социального государства мы совершенно по-новому организуем работу в области социальной защиты. По результатам изучения положения женщин в каждой махалле 1 миллион малообеспеченных и нуждающихся в социальной защите включили в «женскую тетрадь».



В текущем году с каждой из женщин этой категории будет проводиться адресная работа. В частности, 162 тысячам женщин с инвалидностью будет оказана медицинская помощь в санаториях, клиниках, а также махаллях, где они проживают, 130 тысяч женщин, потерявших кормильца, получат материальную помощь, будут улучшены жилищные условия 6 тысяч женщин, а те, кто нуждается в работе, будут трудоустроены.



Также, ежегодно 50 тысяч женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут направляться на обучение и отдых в оздоровительные зоны республики. Им будет оказана психологическая помощь, организованы мотивационные семинары по обучению навыкам предпринимательства.



Эту работу организует председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана К. Рафиков.



Здоровье женщины – основа всесторонне здорового и сильного общества.



С этой целью 230 родильных учреждений страны будет оснащено 21 тысячей единиц современного медицинского оборудования. Кроме того, в текущем году 1,5 миллиона женщин пройдут скрининг по ранней диагностике онкологических заболеваний.



Популяризация физкультуры и спорта среди женщин служит импульсом для формирования в обществе здорового образа жизни. Поэтому в нынешнем году 4 миллиона женщин и девушек во всех махаллях будут привлечены к участию в массовых спортивных состязаниях.



Нашим жизненным правилом должна стать одна важная истина. Если здорова женщина, то и семья будет крепкой, улучшится духовно-нравственная атмосфера, повысится удовлетворенность результатами своего труда, уверенность в будущем.



Примечательно, что сегодня в стране насчитывается 40 тысяч семей, служащих для других примером. В прошлом году 208 из них были удостоены нагрудного знака «Ибратли оила» («Образцовая семья»).



Так, всем известна семья Кузибаевых из Ташлакского района. Мукаддамхон-опа 35 лет своей жизни посвятила образованию и воспитанию молодого поколения. Вместе с супругом она создала фермерское хозяйство, обеспечила доходной работой около 50 семей в районе.



Обратите внимание на еще один факт. Эта семья взяла шефство над более 30 нуждающимися семьями, проявляя заботу об их детях, оказывая содействие в получении ими образования, профессии.



Такие образцовые семьи – наша опора в воспитании гармонично развитого молодого поколения, борьбе с бедностью в махаллях, и они заслуживают большого уважения.



Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность дружным и крепким семьям, являющимся символом Нового Узбекистана.



Чем больше будет таких семей, тем могущественнее будет наша Родина, сильнее – наш народ. Крепкая семья – это основа устойчивого развития общества.



Дорогие сестры!



Как всем вам известно, в последние годы мы уделяем особое внимание получению женщинами качественного образования.



Я вновь и вновь повторяю, что если мы обучим одну девочку, то образованной будет вся семья. Если семья будет просвещенной и образованной, повысится также уровень сознания и культуры во всем обществе.



И такой подход находит свое воплощение. Сегодня в 203 вузах страны девушки составляют более 52 процентов студентов. Только в прошлом году около 15 тысячам девушек, занимающихся в магистратуре, был оплачен контракт на обучение в общей сложности почти на 100 миллиардов сумов.



В настоящее время более 6 200 женщин заняты научной деятельностью, они являются создателями 25 процентов научных разработок, все это свидетельствует о повышении их роли в обществе. Среди них есть деятели науки, получившие международное признание, и это придает всем нам чувство гордости, побуждает нашу молодежь к новым достижениям.



Так, известный ученый-микробиолог Дилфуза Эгамбердиева за научные исследования по выращиванию высоких урожаев на засоленных почвах удостоена престижной международной премии ЮНЕСКО имени Карлоса Финлея.



В стране, где женщины имеют современные образование и профессии, царят мир и развитие. Народ, женщины которого образованны, обязательно будет счастливым.



Поэтому мы и впредь будем создавать условия для того, чтобы все девочки и девушки в каждой семье были охвачены обучением и воспитанием в детских садах и школах, овладевали востребованными профессиями, иностранными языками, имели высшее образование. В частности, в этом году еще 250 тысяч девушек будут охвачены высшим образованием. Это в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. В результате 25–30 женщин из каждой махалли будут иметь возможность учиться в вузах.



С этой целью председатель Комитета семьи и женщин З.Махкамова, министр дошкольного и школьного образования Х.Умарова организуют в каждой школе работу с ученицами старших классов на основе индивидуального подхода для их подготовки к поступлению в вуз.



В этом году мы дадим старт проекту «Ёркин келажак» («Светлое будущее») по обучению за рубежом одаренной молодежи из семей, находящихся в трудной ситуации. В рамках данного проекта не менее 200 девушек ежегодно будут направляться на учебу в известные высшие учебные заведения мира.



Структуры, подведомственные министру высшего образования, науки и инноваций К. Шарипову, министру занятости и сокращения бедности Б.Захидову, председателю Торгово-промышленной палаты Д.Вахабову, будут ответственны за обучение еще 250 тысяч женщин профессиям и предпринимательству.



Уважаемые участники встречи!



Когда мы говорим о благополучии нашего народа, то прежде всего думаем о вас, дорогие женщины.



Самым серьезным вопросом в этом плане, волнующим женщин, является безработица. Мы осуществляем большие программы по обеспечению занятости женщин и их привлечению к предпринимательству. Только в прошлом году на эти цели было выделено 17 триллионов сумов. Благодаря такому вниманию женщины-предприниматели в прошлом году произвели продукцию на 81 триллион сумов, экспортировали товары на 450 миллионов долларов, что, безусловно, заслуживает признания.



Например, предпринимательница из города Навои Шахноза Каримова, занимающаяся изготовлением кондитерских и хлебобулочных изделий, обучила и приняла на работу 50 малообеспеченных женщин. Из них 10 женщинам оплатила первоначальный взнос на приобретение жилья.



Самое важное, таких добрых и отзывчивых женщин-предпринимателей немало во всех наших регионах. Меня очень воодушевило, что, продвигая проект «Я – участница процесса созидания», они выступили с инициативой обучить профессиям и ремеслам тысячи женщин в махаллях для получения ими дохода.



Таких деловых женщин, которые взяли на себя большую социальную ответственность, я считаю созидателями Нового Узбекистана и выражаю им свою глубокую признательность. Готов создать для них дополнительные условия и преференции.



Что вы скажете, если в качестве практического шага в этом направлении мы учредим Совет деловых женщин при Торгово-промышленной палате?



Думаю, целесообразно, чтобы этот Совет напрямую ставил перед парламентом жизненные вопросы, волнующие женщин-предпринимателей на местах.



Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Нодира Шотурсунова будет руководить этой работой.



В текущем году мы поставили перед собой большие задачи по обеспечению занятости 2 миллионов женщин и привлечению 1 миллиона 300 тысяч из них к предпринимательству. Для развития женского предпринимательства коммерческие банки будут предоставлять выгодные финансовые пакеты.



Так, Национальный банк (А.Мирсоатов) окажет содействие не менее 200 тысячам женщин в реализации проектов в сфере услуг. «Туронбанк» (Ч.Мирзаев) выделит доступные кредиты 150 тысячам женщин для получения доходов от выращивания лимонов.



Также содействие в обеспечении занятости в птицеводстве 160 тысячам женщин окажет ответственный за данную отрасль «Микрокредитбанк» (О.Бутаев), в выращивании овощей и саженцев 160 тысячам женщин – ответственный за сферу «Саноат курилиш банк» (А.Акбаржонов), в выращивании винограда, брокколи и белокочанной капусты 150 тысячам женщин – Народный банк (Ш.Атабаев), в садоводстве 144 тысячам женщин – «Агробанк» (Э.Каххоров), в выращивании зелени, болгарского перца, баклажанов и помидоров 94 тысячам женщин – Банк развития бизнеса (С.Аннакличев), в сфере фармацевтики и виноградарства 82 тысячам женщин – «Асакабанк» (К.Тулаганов), в направлении IT, пчеловодства и выращивания фруктов 58 тысячам женщин – «Алокабанк» (К.Ирисбекова).



С данной целью в этом году на реализацию в махаллях проектов женского предпринимательства будет дополнительно направлено 3,3 триллиона сумов. В частности, в рамках программ семейного предпринимательства будет выделено еще 100 миллионов долларов. Кроме того, коммерческие банки также привлекут 100 миллионов долларов и выделят самозанятым женщинам в махаллях беззалоговые кредиты в размере до 50 миллионов сумов.



Организованная в прошлом году компания «Хамрох» на основе новой системы приступила к реализации Программы поддержки женщин-предпринимателей. На эти цели мы также выделили 100 миллионов долларов.



Женщинам-предпринимателям, своевременно выплатившим кредит, в рамках данной программы станем предоставлять беззалоговые кредиты до 100 миллионов сумов.



Также 1 тысяче предпринимательниц-наставниц, которые привлекли к бизнесу 5 женщин в махалле, будут выделены гранты до 50 миллионов сумов.



На Центральный банк (Т.Ишметов) совместно с коммерческими банками возлагается ответственность за налаживание в двухмесячный срок банковских финансовых услуг для женщин на основе новых подходов.



Например, для женщин, вышедших в декретный отпуск, срок выплаты банковских кредитов будет продлен на период до 10 месяцев.



Отныне мы наладим новую 4-этапную систему развития женского предпринимательства.



На первом этапе 20 тысяч женщин, желающих заняться бизнесом, но не владеющих нужными навыками, будут обучены предпринимательству. За это ответственна Торгово-промышленная палата (Д.Вахабов, Н.Шотурсунова).



На втором этапе Народный банк (Ш.Атабаев, Г.Рашидова) окажет содействие 100 тысячам самозанятых женщин, желающих стать предпринимателями.



На третьем этапе руководитель компании «Хамрох» Д.Нурматова организует работу с целью вывести по 2 малых предприятия в каждом районе на уровень образцового среднего бизнеса.



На четвертом этапе Торгово-промышленная палата (Д.Вахабов) будет способствовать становлению 50 наиболее активных женщин-предпринимателей «предпринимателями-чемпионами» с годовым оборотом более 100 миллиардов сумов.



В нынешнем году мы поставили перед собой важную цель – превратить 60 районов страны в «зоны, свободные от безработицы и бедности». В дополнение к этому хокимы будут ответственны за превращение 2 районов в каждой области в территорию, где нет безработных женщин.



В целом 2025 год станет решающим в обеспечении занятости женщин. За счет обучения профессиям, трудоустройства и развития предпринимательства будет обеспечена занятость 2 миллионов женщин.



При этом ответственность за обучение, обеспечение занятости 1 миллиона 300 тысяч женщин и содействие им в открытии бизнеса возлагается на Центральный банк (Т.Ишметов) совместно с коммерческими банками, 636 тысяч женщин, включенных в «женскую тетрадь», – на Совет Федерации профсоюзов Узбекистана (К.Рафиков), 100 тысяч женщин, желающих заняться предпринимательством, – на Комитет семьи и женщин (З.Махкамова).



З.Махкамова, К.Рафиков несут ответственность за эффективную организацию выполнения задач по каждому определенному сегодня направлению на уровне области, района, махалли.



Председатель Сената Олий Мажлиса Т.Нарбаева совместно с местными Кенгашами организует системный контроль за данной работой, ее регулярное обсуждение с участием ответственных лиц.



Уважаемые женщины!



Сегодня все больше растет благосостояние, меняется образ жизни наших людей, их мышление, мировоззрение и культура.



Мы ставим перед собой высокие цели во всех сферах и направлениях. Для их достижения будем опираться на гармонично развитое молодое поколение, воспитание которого находится в руках самоотверженных матерей.



Поэтому мы никогда не перестанем поддерживать вас, благодарить и восхищаться вами, дорогие женщины.



Уважаемые участники торжества!



В связи с сегодняшним праздником группа женщин Узбекистана, достигших больших результатов в трудовой и общественной деятельности, заслуживших уважение и признание народа и страны, награждена орденами и медалями нашего государства.



Также 28 наших девушек, ставших примером для сверстниц благодаря своим знаниям, талантам и образцовому воспитанию, за достижения в разных сферах удостоены Государственной премии имени Зульфии.



От имени всего нашего народа и от себя лично искренне поздравляю всех вас с высокими наградами Родины, желаю больших успехов в дальнейшей деятельности.



Дорогие соотечественники!



Уважаемые женщины!



Сегодня мы вместе с нашим мужественным и благородным народом, опираясь на его огромный созидательный потенциал, решительно продолжаем начатые нами реформы, чтобы вывести их на новый уровень.



Уверен, что наши дорогие женщины всегда будут в авангарде на новом этапе созидания и развития родного Узбекистана.



Еще раз искренне, от всего сердца поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником.



Желаю всем вам здоровья, мира и благополучия, самого дорогого богатства – семейного счастья.



Пусть вас всегда окружают любовь детей и близких, внимание и забота страны и народа!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи