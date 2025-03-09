Глава МИД Узбекистана посетил Саудовскую Аравию

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. 7 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в прошедшей в Джидде чрезвычайной встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая была посвящена вопросам обеспечения межрегиональной безопасности.

В своем выступлении глава МИД Узбекистана подчеркнул важность единства ради общего процветания в регионах, необходимость поддерживать регулярные обмены и диалог по всем вызовам, происходящим вокруг нас, а также сообщил, что в Узбекистане стремятся расширять дружеские связи со всеми партнерами.

На полях министерской встречи были проведены переговоры с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, главами МИД Турции Хаканом Фиданом, Египта Бадром Абдельати, Омана Сайидом Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди, Кувейта Абдуллой Али Аль-Яхья, Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

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