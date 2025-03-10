Делегация Узбекистана отправилась во Францию

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающая в Париже в преддверии государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым приняла участие в 6-х ежегодных консультациях между Республикой Узбекистан и Французским агентством развития (ФАР).

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах поддержки бизнеса, развития инфраструктуры и зеленой экономики.

11 марта в столице Франции будет проведен узбекско-французский бизнес-форум.

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