В Париже проведены узбекско-французские переговоры в верхах

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта пребывающий с государственным визитом во Франции Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Елисейский дворец, где прошли узбекско-французские переговоры на высшем уровне с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе встречи в верхах главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах вопросы дальнейшего развития диалога Узбекистана и Франции в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах финансов и инвестиций, бизнеса, промышленности, добычи и переработки критического минерального сырья, энергетики, развития инфраструктуры, транспорта и связи, медицины и здравоохранения, туризма и других.

В частности, были достигнуты договренности о создании узбекско-французского Инвестиционного совета и проведении в следующем году в городе Самарканде первого Форума регионов двух стран.

По итогам переговоров были подписаны:

Совместная декларация об установлении стратегического партнерства,

межправительственное Соглашение о мобильности специалистов и студентов,

межправительственное Соглашение о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований,

Программа сотрудничества в инвестиционной и инновационной сферах, предусматривающей реализацию перспективных проектов кооперации с ведущими французскими компаниями в Узбекистане на сумму 6,5 миллиарда евро,

межправительственное Соглашение о создании Узбекско-Французского университета;

межправительственное Соглашение о реадмиссии;

Программа сотрудничества министерств иностранных дел на 2025–2026 годы;

Программа сотрудничества с Французским агентством развития на 2026 – 2030 годы;

Декларация о сотрудничестве в рамках международных организаций;

Декларация о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

Протокол о расширении преподавания французского языка;

Декларация о сотрудничестве в сферах музыки, кино и театра;

соглашения о сотрудничестве Фонда развития культуры и искусства с Министерством культуры, Национальным институтом культурного наследия Франции и Французским институтом исследований Центральной Азии;

Протокол об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Парижем, а также другие двусторонние документы.

Крмое того, в этот день в Париже состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Почетного легиона – высшей наградой Французской Республики. За значительный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Францией, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран орден главе Узбекистана вручил глава Франции Эммануэль Макрон. Вечером в честь главы Узбекистана был дан государственный прием в Елисейском дворце.

Также в рамках визита глава Узбекистана провел в Париже встречи с генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле, представителями ведущих деловых кругов Франции (таких компаний, как SUEZ, Veolia, Total, EDF, Voltalia, Orano, Meridiam, Saint-Gobain, Imerys, Natixis, Société Générale, BPI France, Airbus, MND, Eiffage, Schneider Electric, Total Energies, Alstom, Technip Energies, Egis, ADP Group, Ellipse Projects, Assystem, ATR).

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