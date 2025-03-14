



Погода в Узбекистане на 15 марта



ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 марта, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 18-20° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 20-25° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. Назад | Наверх Печать статьи