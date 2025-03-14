



Глава Узбекистана завершил визит в Париж



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил государственный визит во Французскую Республику, предпринятый по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона. В заключительный день визита глава Узбекистана провел встречи с председателем Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, мэром города Парижа Анн Идальго. Прошла церемония присвоения одной из улиц Парижа имени Самарканда. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи