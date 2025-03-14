Глава Узбекистана завершил визит в Париж

Глава Узбекистана завершил визит в Париж14.03.2025 08:58
НОВОСТИ В МИРЕ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил государственный визит во Французскую Республику, предпринятый по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона.
В заключительный день визита глава Узбекистана провел встречи с председателем Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, мэром города Парижа Анн Идальго. Прошла церемония присвоения одной из улиц Парижа имени Самарканда.
УЗИНФОРМ