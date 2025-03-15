Ташкент посетила парламентская делегация РФ

Ташкент посетила парламентская делегация РФ15.03.2025 10:02
ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией России во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.
В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран по линии парламента, в сферах торговли и экономики, инвестиций, трудовой миграции и культурно-гуманитарного обмена.
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