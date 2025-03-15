



Ташкент посетила парламентская делегация РФ



ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией России во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран по линии парламента, в сферах торговли и экономики, инвестиций, трудовой миграции и культурно-гуманитарного обмена. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи