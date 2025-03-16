Обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и Казахстана

ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта руководитель ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну министром торговли и интеграции Республики Казахстан Арманом Шаккалиевым.

В ходе переговоров был обсужден ход реализации текущих двусторонних договоренностей и дальнейшие шаги по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также вопросы приграничного взаимодействия, углубления промышленной кооперации и создания новых инструментов поддержки бизнеса.

В частности, министры подписали программу по увеличению взаимного товарооборота до $10 млрд до 2030 года и утвердили график визитов регионов РК в Узбекистан и регионов Узбекистана в РК в 2025 году.

Крмое того, была проведена торжественная церемония открытия казахстанского павильона на территории Международного центра торговли Термез, в котором представлена продукция казахстанских производителей.

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