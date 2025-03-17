В МИД Узбекистана проведена встреча с представителем ЕС

ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающим с рабочим визитом в стране Европейским комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и ЕС, в двустороннем и многостороннем форматах, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотрены вопросы подготовки к саммиту ЦА - ЕС в Самарканде.

Йозеф Сикела посетил Узбекистан в рамкх рабочего турне 12-18 марта по странам Центральной Азии. Он уже посетил Ашхабад, Астану, Бишкек и Душанбе. В Узбекистане Еврокомиссар также планирует посетить Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК).

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