Погода в Узбекистане на 19 марта

Погода в Узбекистане на 19 марта18.03.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 марта, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 25-27° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 25-30° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 25-30° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 22-27° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 22-27° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 22-27° тепла.
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в горных районах Республики:
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| Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.