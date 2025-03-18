Ташкент посетила делегация Конгресса США

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в стране делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с членом Конгресса, участником парламентского Кокуса по сотрудничеству с Узбекистаном Кэрол Миллер.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства и АПК, транспорта, таможенного дела, миграции и других.

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