



Погода в Узбекистане на 20 марта



ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 марта, погода по прогнозам синоптиков: 20-25 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 25-27° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 22-27° тепла. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 22-27° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла. Назад | Наверх Печать статьи