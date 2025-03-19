Проведен разговор глав Узбекистана и Казахстана

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в сферах экономики и торговли, промышленной кооперации, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, науки, ообразования и культуры.

Также был рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая подготовку саммитов в формате «Центральная Азия плюс».

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