Глава Узбекистана провел переговоры с коллегой из Кыргызстана

Глава Узбекистана провел переговоры с коллегой из Кыргызстана19.03.2025 07:43
ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние межгосударственного сотрудничества и ход реализации достигнутых ранее договоренностей в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, транзита и логистики, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других.
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