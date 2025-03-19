



Глава Узбекистана провел переговоры с коллегой из Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние межгосударственного сотрудничества и ход реализации достигнутых ранее договоренностей в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, транзита и логистики, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи