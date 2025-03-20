



Погода в Узбекистане на 21 марта



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 марта, погода по прогнозам синоптиков: 20-25 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 27-29° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 15-20° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Навоийской области местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, ьместами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, ьднем 25-30° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

еременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 24-29° тепла. в Ташкентской области:

еременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 24-29° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла. Назад | Наверх Печать статьи