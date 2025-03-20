Погода в Узбекистане на 21 марта

Погода в Узбекистане на 21 марта20.03.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 марта, погода по прогнозам синоптиков:
20-25 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 27-29° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 15-20° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков, лишь по Навоийской области местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, ьместами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, ьднем 25-30° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|еременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 24-29° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|еременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 24-29° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.