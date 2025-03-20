



Глава Узбекистана провел встречу с советником по экономическим вопросам



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти. В ходе переговоров глава государства и его гость рассмотрели вопросы продвижения инвестиционного потенциала Узбекистана за рубежом, завершения процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, повышения квалификации государственных служащих в ведущих зарубежных учебных заведениях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи