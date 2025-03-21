Погода в Узбекистане на 22 марта

Погода в Узбекистане на 22 марта21.03.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 марта, погода по прогнозам синоптиков:
23-25 марта текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды.
23-25 марта по республике пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. По горным районам республики дождь, возможен переход в снег.
23-24 марта местами с усилением ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20 м/с.
Дневная температура воздуха постепенно понизится до 12-17° тепла.
21-25 марта по горным районам республики лавиноопасно.
23-25 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 25-27° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 22-27° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.