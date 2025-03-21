



Погода в Узбекистане на 22 марта



ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 марта, погода по прогнозам синоптиков: 23-25 марта текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды.

23-25 марта по республике пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. По горным районам республики дождь, возможен переход в снег.

23-24 марта местами с усилением ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20 м/с.

Дневная температура воздуха постепенно понизится до 12-17° тепла.

21-25 марта по горным районам республики лавиноопасно.

23-25 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 25-27° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 22-27° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. Назад | Наверх Печать статьи