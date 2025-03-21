



Глава Узбекистана поздравил граждан



ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного дня Навруз. В поздравлении говорится: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с древним и вечно молодым праздником Навруз.



Мы благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом встречаем эти светлые дни в мире и спокойствии.



В нынешнем году Навруз проходит в благословенный месяц Рамазан в созвучии с его священными ценностями, что придает празднику особый, еще более глубокий смысл.



В эти благодатные дни, когда наши сердца наполнены радостью, мы еще раз поздравляем мусульман страны, всю исламскую умму со священным месяцем Рамазан, желаем исполнения добрых надежд и устремлений.



От всей души также поздравляю наших соотечественников, которые живут в зарубежных странах, сохраняя в сердцах любовь к Родине, выражаю им свои наилучшие пожелания.



С праздником всех вас!



Дорогие друзья!



На протяжении всей трехтысячелетней истории нашей государственности Навруз играл поистине неоценимую роль в духовной жизни народа.



Замечательному празднику посвящено множество научно-исторических и художественных произведений, по праву считающихся жемчужинами нашего национального наследия.



Настоящим чудом можно назвать то, что в течение веков, в самые трудные и сложные периоды испытаний наш народ сумел бережно сохранить уникальные ценности этого благородного праздника.



И в эпоху глобализации неповторимая красота, гуманистический дух и глубокая философия Навруза продолжают восхищать миллионы людей на земле, что свидетельствует о его древних корнях и жизнеутверждающей силе.



В дни Навруза особенно ярко проявляются гармония человека и природы, его созидательный потенциал и энергия, такие лучшие качества, как великодушие, доброта и милосердие.



С наступлением Навруза наши дехкане, заботящиеся об изобилии в домах соотечественников, с любовью к родной земле возделывают поля, неустанно трудятся, чтобы вырастить богатый урожай.



Глубокий жизненный смысл заложен в мудрых словах нашего великого предка Мир Алишера Навои о том, что, засевая поля, они создают основу достатка и благополучия народа.



В такие весенние мгновения, когда в наших сердцах усиливается стремление к труду и творчеству, повсюду ощущается атмосфера пробуждения и обновления, мы выражаем особую признательность нашим умелым дехканам и фермерам, садоводам и животноводам.



Несомненно, этот высокий созидательный дух созвучен самой сути масштабных реформ и динамичных преобразований, осуществляемых в Новом Узбекистане.



Сегодня мы уверенно идем по пути обеспечения в стране интересов, чести и достоинства человека, укрепления принципов социальной справедливости, повышения доходов и уровня жизни населения.



Строится множество современных промышленных комплексов, объектов инфраструктуры и логистики, автомобильных и железных дорог. Интенсивно развиваются сферы бизнеса, IT и туризма. Возводятся тысячи новых зданий и жилых домов, детских садов и школ, вузов, больниц, объектов культуры и спорта. Преображаются города и села, вся наша республика.



В рамках общенационального проекта «Яшил макон» в стране создается новая экологическая среда.



Высокая экологическая культура, – в частности, ежегодная высадка миллионов саженцев, создание садов, сохранение животного мира, рациональное использование земли, – становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.



Убежден, что масштабная работа в рамках Государственной программы «Год защиты окружающей среды и «зеленой» экономики» позволит вывести эти процессы на более высокий уровень.



Известно, что наш народ испокон веков называл Навруз «началом года». Как и наши предки, мы встречаем этот прекрасный день добрыми пожеланиями.



Пусть восточный Новый год будет благословенным, реки наши – полноводными, урожаи – богатыми!



Здоровья и благополучия нашим уважаемым строителям, учителям и наставникам, медикам, предпринимателям, защитникам Родины!



Пусть осуществляются все наши грандиозные планы, достигаются высокие рубежи, которые мы поставили перед собой!



Уважаемые соотечественники!



Навруз – праздник молодости и энергии.



Все мы видим, как наша молодежь, вступая в жизнь с большими надеждами, становится мощной авангардной силой Нового Узбекистана.



Уверенные и решительные действия наших талантливых, целеустремленных юношей и девушек получают признание во всем мире, и это нас очень радует.



Сегодня высокотехнологичными предприятиями страны в основном управляет образованная и имеющая современную квалификацию молодежь.



Наше энергичное, предприимчивое молодое поколение также придает новый импульс и динамику развитию предпринимательства.



Рядовые и офицеры, всегда стоящие на страже границ родной страны, – это наши мужественные и отважные сыновья.



Молодежь прославляет Родину в сферах науки, культуры, литературы и искусства.



В приумножении мировой славы Узбекистана есть особая роль и вклад наших молодых спортсменов.



Слава такому молодому поколению, достойному свершений нашего народа!



Дорогие мои сыновья и дочери, настало время еще полнее реализовать своей потенциал во имя процветания Родины.



На пути к этой высокой цели примером для вас являются наши выдающиеся ученые, поэты и мыслители, родившиеся в дни Навруза, такие как Абдухолик Гиждувони, Бахоуддин Накшбанд, Мирзо Улугбек, Зульфия, Озод Шарафиддинов, Абдулла Арипов.



Неустанно трудитесь, направляйте все свои силы на то, чтобы превратить огромные возможности нашей страны в реальные, практические результаты!



Где бы вы ни находились, в какой бы сфере ни были заняты, будьте всегда преданны нашим национальным ценностям, родному Узбекистану!



Всегда помните, что за вами стоит великий, почти 38-миллионный народ. И я как Президент сделаю все для того, чтобы каждый из вас занял достойное место в жизни.



Пусть вам всегда сопутствует успех!



Уважаемые участники торжества!



Неповторимая красота и очарование Навруза прежде всего находят отражение в народных сайилях, праздничных мероприятиях, проводимых в почти 9,5 тысячи махаллей страны.



В нашей жизни все больше возрастают роль и влияние системы махалли, воплотившей в себе тысячелетние традиции и современные ценности народа.



Эффективность проводимых реформ особенно повышает то, что многие вопросы решаются сегодня в самой махалле.



Такие важные задачи, как воспитание молодежи, обеспечение спокойствия, сокращение бедности, привлечение населения к предпринимательству, усиление социальной защиты и активности женщин, защита окружающей среды и благоустройство, находят решение благодаря «махаллинским семеркам».



Как известно, в нынешнем году в стране пройдут выборы председателей махаллей. Уверен, что в ходе этого важного процесса соотечественники проголосуют за самоотверженных и патриотичных граждан.



Всестороннее развитие махаллей и впредь будет находиться в центре нашего внимания.



Пользуясь случаем, искренне поздравляю наш народ, активистов органов самоуправления с Днем работников системы махалли, широко отмечаемым в стране 22 марта, желаю больших успехов в их ответственной деятельности.



Дорогие соотечественники!



Навруз издревле является ярким символом приверженности нашего народа национальным и общечеловеческим ценностям, принципам толерантности, дружбы и сотрудничества.



Навруз стал по-настоящему всенародным праздником, любимым проживающими в стране представителями разных наций и народностей.



Обращаясь в эти радостные мгновения ко всему нашему народу, хочу подчеркнуть:



наша сила – в единстве и сплоченности,



наша мощь – в любви и преданности Родине,



наш успех – в уверенности в своих возможностях!



Навруз признан Организацией Объединенных Наций международным праздником, и это, конечно, радует нас.



В настоящее время Навруз еще больше сплачивает все страны и народы, в том числе Центральной Азии.



Пользуясь сегодняшней возможностью, от имени народа Узбекистана сердечно поздравляю всех жителей нашего обширного региона. Пусть в этом регионе, который превращается в процветающий край дружбы, братства и сотрудничества, всегда царят мир и спокойствие!



В этой связи хочу обратиться к уважаемым представителям интеллигенции, деятелям науки, культуры, искусства и литературы нашего региона.



Дорогие друзья, наши народы, безусловно, будут благодарны вам, если вы, используя свой выдающийся талант, ум и мировоззрение, будете создавать произведения, воспевающие древние узы нашего братства, схожие ценности и обычаи, благие устремления и многовековые традиции, и вносить таким образом достойный вклад в воспитание молодежи.



Несомненно, в нынешнее тревожное время такие яркие произведения будут служить нашим народам, особенно молодому поколению, надежной духовной защитой от различных вызовов и угроз.



Убежден, что предстоящая в конце этого месяца в древнем городе Худжанде трехсторонняя встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана станет еще одним практическим шагом в дальнейшем укреплении нашего добрососедства.



Пользуясь случаем, искренне поздравляем с Международным днем Навруза присутствующих на сегодняшнем торжестве уважаемых послов зарубежных государств, всех представителей дипломатического корпуса и международных организаций, передаем дружественные приветствия вашим странам и народам.



Уважаемые участники торжества!



В эти незабываемые, прекрасные мгновения еще раз поздравляю вас, всех наших соотечественников с праздником Навруз.



Желаю мира, счастья, достатка и благополучия каждой семье, всей нашей стране!



Пусть будут вечными твои ценности, Навруз!



С праздником, дорогие друзья!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи