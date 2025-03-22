



Главе Узбекистана поступают поздравления



ТАШКЕНТ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжают поступать поздравления от зарубежных коллег и партнеров по случаю празднования Международного дня Навруз. В частности, поздравительные послания прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, наследный принц, председатель Кабинета министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, а также Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи