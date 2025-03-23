



Делегация Узбекистана вернулась из Чехии



НОВОСТИ В МИРЕ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Акрамом Алиевым завершила визит в Чешскую Республику. Целью поездки явилось участие в прошедшем 20 марта в Праге 10-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Узбекистаном и Чехией. Крмое того, делегация приняла участие в "круглом столе" с представителями чешского бизнеса и ряде двусторонних встреч с главами ведущих чешских компаний. Также были проведены переговоры с руководством Министерства промышленности и торговли Чешской Республики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи