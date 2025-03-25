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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава государства поздравил граждан
25.03.2025 18:29

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в резиденции "Куксарой" была проведена церемония ифтара в честь наступления священного для всех мусульман месяца Рамазан.

В праздничном обращении к верующим говорилось:

"Бисмиллахир рахмонир рахим.

Уважаемые соотечественники!

Дорогие гости!

Еще раз искренне поздравляю вас, весь наш народ, всю мусульманскую умму стран дальнего и ближнего зарубежья с продолжающимся священным месяцем Рамазан. Желаю всем вам мира, спокойствия, здоровья и благополучия.

В этот благословенный месяц мы рады провести вместе с вами, нашим народом церемонию ифтарлик и благодарны за это Всевышнему.  

Пользуясь случаем, выражаю сердечную признательность находящимся среди нас уважаемым гостям – послам зарубежных государств, представителям международных организаций, главам конфессий за уважение и внимание к нашей стране и народу.

Дорогие друзья!

Как известно, в последние годы мы многое делаем для сохранения наших национальных и религиозных ценностей, их развития на основе современных требований.

Благородный принцип "Во имя человека, во имя его счастья" становится программой нашей деятельности в этом направлении. На первый план в жизни общества выходит обеспечение прав и интересов каждого соотечественника независимо от национальности, языка и религии. Это наглядно проявляется и в нынешний месяц Рамазан в полном обеспечении конституционных прав граждан в сфере свободы совести.

В обществе с каждым днем все больше утверждаются такие благородные ценности и человеческие качества, предписанные нашей священной религией, как дружба и согласие, доброта и поддержка, высокая нравственность и порядочность, стремление к науке и просвещению. Особое внимание уделяется глубокому изучению гуманистической сути религии ислам, исследованию и широкой популяризации нашей великой истории и культуры, богатого духовного наследия выдающихся мыслителей.

С этой целью в Ташкенте возводится Центр исламской цивилизации, который у многих в стране и за рубежом вызывает большой интерес как впервые реализуемый в Узбекистане грандиозный научно-духовный проект.

Собранные здесь уникальные экспонаты подтверждают, что исламская цивилизация в нашей стране развивалась на протяжении столетий именно на основе науки, образования и воспитания, культуры и просвещения. Заслуживает особого внимания, что этот центр – не только сокровищница памятников древности, он вдохновляет наш народ, молодежь на будущие великие открытия.

Как вы знаете, в Самарканде также быстрыми темпами продолжается строительство величественного комплекса нашего великого соотечественника, султана науки хадисов Имама Бухари.

Здесь наряду с музеем, посвященным жизни и деятельности выдающегося мыслителя, и научными учреждениями возводится мечеть вместимостью до 10 тысяч человек.

В этом году мы торжественно откроем эти два величественных сооружения – Центр исламской цивилизации и комплекс Имама Бухари.

В целях глубокого изучения огромного вклада нашего народа в исламскую религию и философию недавно было принято еще одно важное постановление. В этом году мы широко отметим 1155-летие нашего выдающегося мыслителя, известнейшего представителя науки калам Имама Матуриди.

В частности, будет еще более благоустроено место его захоронения в Самарканде.

Самое главное, эта работа станет новым важным шагом в совместном исследовании наследия Имама Матуриди и учения, носящего его имя,  представителями  науки и улемами Узбекистана и зарубежных стран.

Уважаемые друзья!

В центре нашего постоянного внимания находятся задачи укрепления мира и согласия в нашем многонациональном обществе, дружбы и сплоченности проживающих в стране представителей разных наций и конфессий.

В сентябре этого года мы проведем в Ташкенте и Самарканде большой международный форум под названием "Диалог деклараций". Он станет логическим продолжением форума, состоявшегося в Ташкенте, Самарканде и Бухаре в 2022 году, и послужит своеобразной площадкой для развития просветительского диалога между людьми с разными религиозными убеждениями.

В этой связи хочу еще раз подчеркнуть: царящие в стране мир и стабильность – наше самое большое богатство. Мы решительно продолжим работу по бережному сохранению этого бесценного достояния, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране. И мобилизуем для этого все наши силы и возможности.

Данный вопрос, особенно в нынешнее сложное время, занимает чрезвычайно важное место в осуществляемой нами политике свободы и открытости всему миру.

Уважаемые соотечественники!

Новый Узбекистан, определивший для себя новые приоритеты и принципы, в частности, четко закрепленный в Конституции статус социального государства, проводит действительно народную и ориентированную на человека политику.

Позвольте привести пример. Только в прошлом году людям, нуждающимся в поддержке, была оказана материальная помощь и выплачены пособия на 16 триллионов сумов. 51 тысяча детей из малообеспеченных семей устроены в детские сады, 176 тысячам членов малообеспеченных семей оказана необходимая медицинская помощь, 182 тысячи – охвачены социальными услугами.

Через фонд "Доброта и поддержка" около 94 тысячам малообеспеченных семей были компенсированы расходы на лечение, продукты питания, одежду, коммунальные платежи на 130 миллиардов сумов.

3,5 миллиона женщин получили помощь по линии "женской тетради" на 5 триллионов 700 миллиардов сумов. С начала внедрения "молодежной тетради" 1 миллиону 300 тысячам нуждающихся молодых людей была оказана социальная помощь на 1 триллион 700 миллиардов сумов.

Самое главное, эта работа последовательно продолжается.

Дорогие участники церемонии!

Еще один из приоритетов Нового Узбекистана – "зеленое" развитие.

В настоящее время в стране создается новое экологическое пространство. Именно в этом цель общенационального проекта "Яшил макон".

Нынешний год в республике объявлен Годом защиты окружающей среды и "зеленой" экономики, реализуется соответствующая государственная программа.

Недавно в городе Хиве на заседании Межконфессионального совета, впервые проведенном в расширенном составе, представители религиозных конфессий страны приняли обращение, направленное на активное участие в выполнении данной государственной программы.

Конечно, мы с благодарностью отмечаем активность уважаемых улемов, старшего поколения, широкой общественности в осуществлении добрых дел. Так, в нынешнем году в рамках проекта "Яшил макон" только в весенний сезон представители духовенства высадили более 10 тысяч деревьев, около 32 тысяч цветов, у мечетей и мест поклонения благоустроено 25 гектаров земли.

Отрадно, что совершившие священный хадж также показывают личный пример во многих благих деяниях. В прошлом году во главе с муфтием Нуриддином Холикназаром они выступили с инициативой – "Как патриоты Нового Узбекистана усилим работу в сфере духовности". По их инициативе до сегодняшнего дня малообеспеченным, потерявшим кормильца, нуждающимся семьям была оказана материальная помощь на 6 миллиардов 300 миллионов сумов.

От всего сердца благодарим их за такие добрые дела.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня все мы видим, насколько нестабильна и сложна обстановка в мире. Вызывает глубокую обеспокоенность то, что многие противоречия и конфликты, к сожалению, происходят в исламском мире. Нарастает угроза расширения очагов напряженности и их распространения на целые регионы.

Сегодня как никогда актуальным становится дальнейшее укрепление единства и согласия исламской уммы во имя обеспечения мира и стабильности в мусульманских странах.

В центре нашего внимания должен находиться еще один вопрос, связанный с угрозами, отравляющими сердце и сознание молодых людей, разрушающими их жизнь.

В популяризации среди молодежи знаний, просвещения, ограждении ее от негативного влияния чуждых идей, безусловно, неоценима роль наших уважаемых имам-хатибов, представителей старшего поколения с большим жизненным опытом, активистов махаллей, ходжи.

Все мы высоко ценим вашу работу в этом направлении.

Завет нашего великого предка Бахауддина Накшбанда: "Да будут руки твои в труде и Аллах в сердце" приобретает сегодня особенно глубокий жизненный смысл. В воспитании молодежи чрезвычайно важное значение имеет обучение труду и профессии.

Уверен, наши уважаемые ветераны, активисты махаллей, умелые фермеры, предприниматели будут учить молодежь добросовестно трудиться, жить целеустремленно во имя благополучия своей семьи и процветания Родины.

Уважаемые друзья!

В течение священного месяца Рамазан в 9,5 тысячи махаллях страны для малообеспеченных семей проводился ифтарлик, осуществлялась благотворительная работа.

В мероприятиях на местах активное участие принимали муфтий и имам-хатибы, навещая нуждающихся.

Думаю, что такие добрые дела и церемонии, проходящие под девизом "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия", служат еще большему осознанию ценности человека, сплоченности всех соотечественников с благими помыслами.

Как писал наш великий предок Алишер Навои: "Дело благородных – творить добро". Именно благодаря добру и благим делам продолжается и озаряется светом жизнь на земле.

В священный месяц Рамазан, накануне ночи Лайлатул кадр кечаси, когда сбываются все добрые надежды, мы возносим молитвы, чтобы в нашей стране, во всем мире всегда царили мир, взаимопонимание и доброта!

Пусть наша жизнь будет счастливой и благополучной!

Пусть здравствуют почтенные отцы и матери, воздающие благодарения Всевышнему, дорогие сестры и братья будут для нас опорой!

Пусть наша образованная, энергичная и инициативная молодежь приумножает славу Родины во всем мире!

Пусть будет счастлив наш трудолюбивый и благородный народ! ".

УЗИНФОРМ

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