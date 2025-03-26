Погода в Узбекистане на 27 марта

Погода в Узбекистане на 27 марта26.03.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 марта, погода по прогнозам синоптиков:
26-27 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
26-28 марта по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом а восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом а восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег), возможен туман. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. По предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.