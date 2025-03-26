



Погода в Узбекистане на 27 марта



ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 марта, погода по прогнозам синоптиков: 26-27 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 26-28 марта по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом а восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом а восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег), возможен туман. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. По предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла. Назад | Наверх Печать статьи