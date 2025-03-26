



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Беларуси



ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 25 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Беларуси Павлом Утюпиным. В ходе переговоров были обсуждены ход реализации достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне, актуальные аспекты двусторонней и многосторонней повестки дня. Целью визита делегации МИД Беларуси является участие в очередном раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Беларусь, в ходе которых будут обсуждены вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования и здравоохранения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи