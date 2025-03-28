



Глава Узбекистана провел встречу с представителем Евросоюза



ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в стране Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас. В ходе встречи глава государства и его гостья рассмотрели организационные вопросы подготовки к предстоящему в начале апреля в Самарканде саммиту "Центральная Азия – Европейский Союз" и приоритетные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ЕС в сферах экономики и торговли, транспорта и связи, цифровизации, экологии и "зеленой" энергетики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи