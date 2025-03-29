В Узбекистане объявлена амнистия в честь Рамазан хайита

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

В соответствии с документом, в преддверии празднования священного Рамазан хайит празднования помилованы 488 лица, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

В частности, из числа помилованных 100 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 268 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 34 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 86 лиц.

Среди помилованных – 17 граждан иностранных государств, 37 женщин, 37 мужчин старше 60 лет, 167 лиц в возрасте до 30 лет (из них, 1 несовершеннолетний), а также 5 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

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