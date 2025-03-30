



Глава государства поздравил верующих



ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю наступления священного для всех мусульман праздника Рамазан хайит. В поздравлении говорится: "Дорогие соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш народ с великим праздником – благословенным Рамазан хайитом, выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.



В эти замечательные мгновения мы благодарим Всевышнего за то, что провели нынешний месяц Рамазан достойно и с большой радостью вместе с нашим народом встречаем Ийд-аль-Фитр.



Несомненно, благородные ценности священной религии ислам, воплотившие в себе высокие гуманистические идеи, созвучны преобразованиям, осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане, что особенно ярко проявилось в месяц Рамазан.



Прежде всего, следует отметить, что в нашей стране были созданы все условия для свободного совершения мусульманами обрядов и молитв, для проведения этого священного месяца на высоком уровне в соответствии с национальными традициями и ценностями, когда особый смысл приобретают духовное очищение и терпимость, такие качества, как умение быть благодарным и стремление делать добро.



Жизнь и все дела в это светлое время были проникнуты идеей «Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия», что послужило дальнейшему укреплению в нашем обществе атмосферы мира, дружбы, доброты и милосердия.



Необходимо отметить, что с этой целью было организовано множество благотворительных мероприятий с посещением малообеспеченных семей, пожилых, одиноких, нуждающихся людей, лиц с инвалидностью и оказанием им помощи, по благоустройству домов и махаллей, массовой посадке деревьев с участием представителей трех поколений, созданию новых садов и парков. В частности, проведенные по республике церемонии ифтарлик, собравшие представителей многонациональной и многоконфессиональной общественности, еще раз ярко продемонстрировали, что наша сила – в единстве и согласии.



Такие мероприятия, ставшие в последние годы доброй традицией, – неотъемлемая часть обеспечения в стране интересов, чести и достоинства человека, проявление сплоченности нашего трудолюбивого и благородного народа как единой и дружной семьи, и мы обязательно продолжим эту работу, имеющую для нас большое значение.



Уважаемые друзья!



Как известно, ислам – это прежде всего учение, возвеличивающее человечность, науку, знания, просвещение, самые лучшие качества.



В стране в последние годы уделяется огромное внимание пополнению, изучению и широкой популяризации богатого научного и духовного наследия нашего народа, созданного на основе исламской цивилизации и культуры. Именно с этой целью возводятся и эффективно функционируют все новые и новые научно-просветительские центры, религиозные образовательные учреждения, священные места паломничества.



Несомненно, это свидетельствует о последовательном развитии на нашей благодатной земле наряду со всеми сферами и духовно-просветительской жизни. Отмечая достойный вклад в такое благородное дело мусульман нашей страны, всего народа, выражаю всем вам искреннюю признательность.



В этот радостный день сердечно поздравляем с праздником Рамазан хайит и живущих за рубежом наших соотечественников, преданно любящих Родину, выражаем им свои добрые пожелания.



Также горячо поздравляем всех мусульман ближнего и дальнего зарубежья, направляем их народам и странам наши дружественные приветствия.



Дорогие соотечественники!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Рамазан хайитом, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.



Пусть исполнятся все наши благие помыслы и молитвы, совершенные в месяц Рамазан!



Пусть Всевышний оберегает нашу Родину и народ!



С праздником Ийд-аль-Фитр!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи