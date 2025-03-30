Глава Узбекистана посетил южную столицу Казахстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку в город Алматы Республики Казахстан.

Поездка была предпринята по приглашению главы РК Касым-Жомарта Токаева с целью участия в неформальной встрече глав двух государств, в ходе которой были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского и водного хозяйства, проведен обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, в рамках пребывания в Алматы глава Узбекистана посетил высокогорный кластер «Медеу», выставку цифровых технологий и искусственного интеллекта «AlmatyFair.ai», ознакомился с экспозицией Национального музея искусств имени Абылхана Кастеева.

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