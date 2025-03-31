



Глава Узбекистана провел переговоры с коллегами из Турции и Пакистана



ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом. В ходе бесед стороны обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Рамазан, а также были обсуждены приоритетные вопросы двусторонней повестки дня по ключевым направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи