Глава Узбекистана посетил Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона отправился с рабочим визитом в город Худжанд.

Поездка была предпринята с целью участия в совместной трехсторонней встрече глав государств Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которая была посвящена обсуждению вопросов развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства, «зеленой» энергетики, экологии и других.

По итогам встречи в верхах состоялось подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также была принята Совместная декларация глав трех государств.

Президенты также провели церемонию открытия символической стелы Дружбы, приняли участие в совместном концерте мастеров искусств и посетили Худжандскую крепость.

На полях трехсторонней встречи глава Узбекистана провел двусторонние переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Также в рамках визита главы МИД Узбекистана и Таджикистана подписали Протокол и обменялись ратификационными грамотами о вступлении в силу Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном, который был подписан в ходе двустороннего саммита на высшем уровне 18 апреля 2024 года в городе Душанбе.

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