



Ташкент посетила делегация Китая



ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в стране делегацией Китайской Народной Республики во главе с Лю Цзяньчао, заведующим отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В ходе переговоров стороны рассмотрели ключевые аспекты развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи