



Погода в Узбекистане на 4 апреля



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°. Назад | Наверх Печать статьи