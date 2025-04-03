В Самарканде начинает работу саммит «Центральная Азия – Европейский Союз»

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Самарканде начнет двухдневную работу 1-й саммит «Центральная Азия – Европейский Союз», для участия в котором в страну прибыли Президент Европейского совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В ходе встречи в верхах будут рассмотрены перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом по ключевым направлениям.

4 апреля лидеры государств Центральной Азии и руководители основных институтов ЕС совместно примут участие в пленарной сессии Самаркандского международного климатического форума.

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