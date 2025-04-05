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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
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 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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В Самарканде обсудили актуальные проблемы изменения климата
05.04.2025 09:36

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля в Самарканде на полях 1-го саммита «Центральная Азия–Европейский Союз» был проведен международный климатический форум «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем: консолидация во имя общего процветания».

В выступлении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева на открытии форума говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Уважаемые участники форума!

Дамы и господа!

Сердечно приветствую всех вас на международном форуме, посвященном главному вызову современности – глобальным изменениям климата.

Искренне признателен за участие моим уважаемым коллегам – лидерам Европейского Союза и государств Центральной Азии, нашим надежным партнерам, представляющим Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты, глобальные и национальные экологические организации.

Ваше участие в форуме является примером приверженности совместным усилиям в поиске эффективных решений самых актуальных вопросов устойчивого развития.

Убежден, что здесь, в древнем Самарканде, который испокон веков был одним из центров генерации новых идей и знаний, доверия и созидательного партнерства, мы сможем вместе выработать действенные ответы на современные климатические вызовы.

Добро пожаловать в Узбекистан!

Добро пожаловать в Самарканд!

Уважаемые участники форума!

В прошлом году впервые среднемировая температура повысилась более чем на полтора градуса по Цельсию. Последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Как следствие, все мы сегодня ощущаем негативное влияние климатических кризисов – разрастание масштабов лесных пожаров и опустынивания, сокращение ледников, нарастающий дефицит водных ресурсов, ухудшение качества воздуха.

Подчеркну, что ответственность за сохранение окружающей среды лежит на всех нас. Это является ключевым вопросом нашей повестки.

Следует отметить, что странами Центральной Азии выработана и единогласно одобрена Стратегия адаптации к изменению климата.

Узбекистан намерен тесно работать со всеми партнерами в регионе по практической реализации общих целей и задач.

Мы также успешно сотрудничаем с европейской стороной в рамках программ по смягчению последствий высыхания Аральского моря, рациональному водопользованию, расширению доли «чистых» источников энергии. Такое партнерство вносит важный вклад в устойчивое «зеленое» развитие Центральной Азии.

Несомненно, сегодня Европейский Союз – это глобальный лидер в защите и продвижении вопросов борьбы с изменением климата. Мы готовы и далее углублять практическое взаимодействие в этой сфере.

Уважаемые дамы и господа!

Проблемы изменения климата неразрывно связаны с продовольственной и энергобезопасностью.

Стремительно сокращаются плодородные земли, в то время как численность населения региона через 25 лет может превысить 100 миллионов человек. Сегодня уже более 20 процентов общей площади земель региона подвержено деградации. Через четверть века урожайность может снизиться на треть.

В этой связи считаю жизненно важным объединить наш научный потенциал для повышения адаптивности лесного хозяйства и аграрного сектора, а также укрепления продовольственной безопасности в рамках программы «Горизонт – Европа».

Узбекистан в целях сокращения площади деградировавших земель и смягчения последствий климатических изменений проводит масштабное озеленение в рамках проекта «Яшил макон». Кроме того, на более чем двух миллионах гектаров пустынных территорий Приаралья посажены устойчивые к засухе растения.

Предлагаю ежегодно накануне весеннего праздника Навруз проводить региональную акцию по высадке деревьев «Зеленый пояс Центральной Азии».

Уверен, ее организация станет нашей доброй традицией и символом единства в противостоянии природным катаклизмам.

Уважаемые участники форума!

Узбекистан начал переход к ресурсосберегающей и экологически чистой модели экономического развития.

Одно из ключевых направлений здесь – это «зеленая» энергетика. Планируем довести в ближайшие пять лет долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54 процентов. Это позволит снизить объемы выбросов парниковых газов почти на 16 миллионов тонн.

Хочу подчеркнуть, что мы приложим все усилия для досрочного выполнения Узбекистаном обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 35 процентов в рамках Парижского соглашения.

Вместе с тем мы не собираемся останавливаться на этом.

Предлагаем создать в Ташкенте Секретариат инициативы Евросоюза «Вода – Энергия – Изменение климата» для мобилизации финансирования, технологий и компетенций.

Кроме того, в рамках реализации общих стратегических задач на форуме будет представлена Концепция «зеленого» развития региона.

Уверен, ее принятие и последующая реализация создадут прочный фундамент экологически ориентированного развития Центральной Азии.

Уважаемые члены делегаций!

Согласно прогнозам, к 2040 году на фоне сокращения стока рек Амударья и Сырдарья страны Центральной Азии столкнутся с высоким уровнем водного стресса.

Мы уже переживаем последствия одной из крупнейших трагедий человечества – высыхания Аральского моря.

В целях экономии водных ресурсов мы бетонируем ирригационные сети, создали промышленную базу по выпуску водосберегающих технологий, которые уже внедрены практически на половине наших орошаемых земель (это почти два миллиона гектаров). Благодаря таким мерам в прошлом году нам удалось сберечь порядка восьми миллиардов кубометров воды.

Призываем объединить усилия и запустить Региональную программу по внедрению водосберегающих технологий в Центральной Азии. Для экспертного обсуждения этих планов планируем провести международный форум в регионе Приаралья.

Рассчитываем также на тесное сотрудничество с ЕС в рамках Программы «Коперник» по ведению непрерывных спутниковых наблюдений за состоянием ледников и ранней диагностике рисков для горных экосистем региона.

В качестве общей научно-экспертной платформы по изучению и мониторингу климатических процессов в Центральной Азии может выступить Климатическая резиденция, созданная на базе «Зеленого университета» в Ташкенте.

Кроме того, завтра в Нукусе начнет работу Аральский культурный саммит, призванный привлечь внимание к экологическим проблемам нашего региона через проекты искусства.

Дорогие друзья!

В заключение хотел бы напомнить известное изречение:

«Мы не наследуем Землю от наших предков, мы берем ее взаймы у наших детей».

Сегодня наша задача – сделать все, чтобы будущие поколения жили в устойчивом, безопасном и процветающем мире.

И для этого необходимо укрепление диалога, сопряжение усилий всех государств, объединенных общей благородной целью.

Спасибо за внимание."

В ходе форума были рассмотрены современные подходы по решению актуальных для всего человечества климатических проблем в контексте устойчивого развития, которые включают декарбонизацию и сокращение метановых выбросов, «зеленый переход» в энергетике, промышленности, транспорте и других сферах экономики, а также обсуждены ключевые вопросы водной проблематики, которая имеет особое значение для региона Центральной Азии.

УЗИНФОРМ

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